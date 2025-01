Dragonkin: The Banished – Neues Video enthüllt einzigartiges Skillsystem

Die clevere Anordnung dieser Fragmente ermöglicht es, den Spielstil nach Belieben anzupassen: Während Fähigkeiten direkt in die Fertigkeitsleiste wandern, steigern Modifikatoren die Effekte angrenzender Skills. Im späteren Spielverlauf werden immer mächtigere und komplexere Fragmente verfügbar, was das Grid zu einem strategischen Puzzle macht.

Das französische Studio NACON und Eko Software haben ein brandneues Video zu Dragonkin: The Banished veröffentlicht, das einen tiefen Einblick in das innovative Hack’n’Slash-Skillsystem des Spiels gibt. Das sogenannte Ancestral Grid erlaubt es, individuelle Builds zu erstellen und sich den Horden von Feinden zu stellen, die in der von Drachen regierten Welt lauern. Das Spiel erscheint am 6. März 2025 im Early Access auf Steam und wird später auch auf Konsolen verfügbar sein.

What do you think?