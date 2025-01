Der Animus Hub revolutioniert, wie wir Assassin’s Creed erleben

Der Animus Hub bringt frischen Wind in die Assassin’s Creed-Welt. Ob die Live-Service-Elemente und das neue Erzählmodell die Fans überzeugen, bleibt abzuwarten und dürfte davon abhängen, wie aggressiv die Preispolitik darin umgesetzt wird. Ubisoft wagt einen Schritt in die Zukunft – doch wie groß der Sprung sein wird, entscheidet die Community.

Besonders spannend ist die neue Rolle der modernen Erzählung in der Assassin’s Creed-Saga. Künftig wird sie über den Animus Hub verteilt, statt in jedem Spiel einzeln zu erscheinen. Dadurch entsteht ein zentraler Erzählstrang, der die Serie möglicherweise kohärenter macht und Spielern eine langfristige Bindung verspricht.

Ubisoft hat mit dem Animus Hub ein neues Kapitel für Assassin’s Creed aufgeschlagen, der als zentrale Plattform für das Franchise dienen wird. Was einst als Projekt „Infinity“ angekündigt wurde, hat sich zu einem umfangreichen Launcher entwickelt, der Fans der Serie alles bietet, was das Herz begehrt – und mehr. Dies bedeutet einige Änderungen zur ursprünglich vorgestellten Version .

