DualSense Controller in Chroma Teal: Der Hingucker für deine PS5 ist jetzt verfügbar

Wer jetzt zugreift, sichert sich nicht nur ein echtes Design-Statement, sondern auch die Möglichkeit, seinen Spielstil mit Stil zu unterstreichen. Der Chroma Teal DualSense Wireless-Controller ist ab sofort im Handel erhältlich. Schnell sein, bevor das Schmuckstück ausverkauft ist! Wer seine Gaming-Ausrüstung auf das nächste Level heben möchte, kommt an Chroma Teal kaum vorbei. Style und Funktionalität – in perfekter Harmonie.

Mit dieser neuen Farbvariante der Chroma Collection erweitert Sony sein ohnehin beeindruckendes Angebot an DualSense-Controllern und bietet nun eine weitere Möglichkeit, deine PS5-Erfahrung individuell zu gestalten. Chroma Teal reiht sich damit nahtlos in die beliebten Farbserien wie Cosmic Red, Midnight Black oder Starlight Blue ein – doch das lebendige, grünlich schimmernde Finish setzt ganz eigene Akzente.

Ob du dich in spannenden Matches gegen Freunde misst oder in epischen Singleplayer-Abenteuern versinkst, der Chroma Teal Controller verleiht deinem Setup nicht nur einen coolen Look, sondern bietet die gewohnte DualSense-Performance: Adaptive Trigger, haptisches Feedback und ein ergonomisches Design sorgen für immersives Gaming der Extraklasse.

