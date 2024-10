PS5 Chroma Collection DualSense Controller & Faceplates können vorbestellt werden

Ebenfalls vorbestellt werden kann der limitierte DualSense Controller im Fortnite-Design. Der neue DualSense Wireless-Controller bringt die beliebten Fortnite-Charaktere Fishstick und Peely direkt in eure Hände und lässt euch noch tiefer in die Welt des Spiels eintauchen.

Spieler haben die Wahl zwischen drei faszinierenden Farben: dem eleganten Chroma Pearl, dem intensiven Chroma Indigo und dem frischen Chroma Teal. Passend dazu werden auch Konsolencover in diesen Farben angeboten, sodass ihr eurer PS5 Slim einen individuellen Look verpassen könnt.

What do you think?