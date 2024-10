Metal Gear Solid: Serien-Producer spricht über die Zukunft der Serie

Ein wichtiger Punkt, den Okamura ansprach, ist die Zukunft der Reihe insgesamt. Mit den fortschreitenden Jahren gibt es immer weniger Entwickler im Team, die an den ursprünglichen Spielen mitgearbeitet haben. Deshalb stellt sich die Frage, wie die Metal Gear-Serie auch in den kommenden Jahrzehnten weitergeführt werden kann. Okamura betonte, dass das Team überlegt, wie sie die Franchise für die nächsten 10 bis 50 Jahre sichern können, um ihren Fortbestand zu gewährleisten.

Als Okamura auf die Frage angesprochen wurde, ob es weitere Remakes der älteren Metal Gear Solid-Spiele geben könnte, erklärte er, dass dies stark vom Erfolg von „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ abhängt. Er merkte an, dass die Entwicklung eines Remakes nicht immer so einfach sei, wie es scheinen mag.

Noriaki Okamura, der Produzent der berühmten Metal Gear Solid-Reihe, hat in einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu über die Zukunft der Franchise gesprochen. Dabei wurde klar, dass das Team die Möglichkeit in Betracht zieht, weitere Spiele oder Remakes zu entwickeln. Allerdings betonte Okamura, dass diese Entscheidung davon abhängt, wie das Publikum auf das kommende Spiel „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ reagiert.

What do you think?