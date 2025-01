Fatal Fury: City of the Wolves – Offener Betatest im Februar steht an

Mit einem atemberaubenden Kunststil, der die Sinne fesselt, und einem innovativen REV-System, das die Spannung jedes Matches auf die Spitze treibt, verspricht Fatal Fury: City of the Wolves ein einzigartiges Spielerlebnis. Zudem bietet das Spiel zwei Steuerungssysteme, die sowohl Einsteiger als auch Profis gleichermaßen begeistern.

Die Zeit des Wartens hat bald ein Ende! SNK lädt alle Kampfspiel-Fans zum offenen Betatest von Fatal Futy: City of the Wolves ein, der vom 20. bis 24. Februar 2025 stattfindet. Das Spiel erscheint offiziell am 24. April 2025 für PlayStation, Xbox und PC.

What do you think?