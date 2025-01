Doom: The Dark Ages – Revolutionäres Gameplay mit anpassbarer Geschwindigkeit, aber ohne Multiplayer

Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Die weitläufigsten Schlachtfelder in der Doom-Geschichte laden zur Erkundung ein. Spieler können neue Charakter-Upgrades entdecken, sich durch Sandbox-Level kämpfen und mehrere Missionsziele in beliebiger Reihenfolge angehen. Auch erzählerisch schlägt Doom: The Dark Ages neue Wege ein: Zwischensequenzen mit alten Verbündeten und neuen Feinden bringen frischen Wind in die bekannte Lore. „Es ist eine neue Geschichte, die perfekt für Neueinsteiger geeignet ist,“ so Stratton.

Frühere Doom-Titel boten bereits ikonische Schwierigkeitsstufen wie „I’m Too Young to Die“ oder „Nightmare“. Doch diesmal geht id Software noch einen Schritt weiter: Spieler können nicht nur zwischen voreingestellten Modi wählen, sondern mit Reglern präzise Anpassungen vornehmen.

id Software hat angekündigt, dass Doom: The Dark Ages als erstes Spiel der Reihe vollständig anpassbare Gameplay-Regler einführt. Damit setzt der Kult-Entwickler neue Maßstäbe in der Shooter-Welt. Fans können die Spielgeschwindigkeit, den Schwierigkeitsgrad und viele weitere Parameter individuell anpassen – perfekt für jeden Slayer, vom blutigen Anfänger bis hin zum Hardcore-Fanatiker.

What do you think?