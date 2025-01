DOOM: The Dark Ages – Release-Termin, Gameplay-Showcase und mehr

Das Warten hat bald ein Ende! Die nächste Generation von DOOM ist endlich da – und sie spielt in einer düsteren, mittelalterlichen Welt voller unbarmherziger Höllenkreaturen. „DOOM: The Dark Ages„, das mit Spannung erwartete Prequel zu den gefeierten „DOOM“ (2016) und „DOOM Eternal“, verspricht, Fans der Serie mit einer noch nie dagewesenen Erfahrung zu begeistern.

Brachiale Action im Mai

Am 15. Mai 2025 wird es endlich so weit sein: „DOOM: The Dark Ages“ wird für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5 erscheinen. Der Termin ging einem Leak voraus und bestätigte sich somit. Und was gibt es Neues? In diesem dritten Teil der modernen DOOM-Reihe erleben wir den DOOM Slayer in einer neuen, düsteren Ära. Die Schlacht gegen die Hölle wird noch blutiger und intensiver, während sich das Gameplay in ein düsteres, mittelalterliches Setting mit verfluchten Burgen, finsteren Wäldern und höllischen Kreaturen verlagert. Mit epischen Schlachten und einer packenden Geschichte führt uns „DOOM: The Dark Ages“ tief in die Ursprünge des legendären DOOM Slayers.

Umfassender Gameplay-Showcase

In einem exklusiven Gameplay-Showcase, bei dem die Entwickler Marty Stratton, Hugo Martin und das Team von id Software mit dabei sind, bekommen die Fans einen ersten Blick auf das brutale und actiongeladene Gameplay. Die Entwicklung von „DOOM: The Dark Ages“ setzt auf die bewährte Mischung aus beeindruckender Grafik, flüssigem Kampf und der einzigartigen Intensität, die die Serie berühmt gemacht hat. Fans können sich auf riesige, epische Bosskämpfe, viele Waffen und eine noch düsterere Atmosphäre freuen.

Mit einer tiefgehenden Geschichte, die die Wut des DOOM Slayers und seine unaufhaltsame Mission zeigt, erwartet uns ein weiteres Kapitel, das den Mythos rund um den DOOM Slayer weiter aufbaut.

Verpasst nicht die Chance, sich das Spiel vorzubestellen, um in die unheimliche Welt von „DOOM: The Dark Ages“ einzutauchen. Die dunklen Mittelalter-Schlachten warten schon.