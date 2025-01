Doom: The Dark Ages – Leak enthüllt mögliches Release-Datum

Selbst wenn das genaue Veröffentlichungsdatum noch unklar ist, steht fest: Doom: The Dark Ages wird Teil eines beeindruckenden Spiele-Lineups von Microsoft sein. Neben Titeln wie Avowed, Fable und South of Midnight erwartet Fans ein echtes Fest der First-Party-Games im Jahr 2025. Ob der 15. Mai tatsächlich der große Tag wird, bleibt abzuwarten.

Schon seit der Quakecon im August 2024 kursieren Berichte über geschlossene Präsentationen, in denen Doom: The Dark Ages hinter verschlossenen Türen gezeigt wurde. Der kurze Gameplay-Teaser, den Nvidia während einer Raytracing-Demo zeigte, hat die Vorfreude nur weiter angeheizt. Zwar gab es dort keine Kämpfe zu sehen, doch die 12 Sekunden Gameplay reichten aus, um die Fantasie der Community zu beflügeln.

Interessanterweise bestätigte bereits im Dezember 2024 der bekannte Leaker eXtas1s, dass Doom: The Dark Ages im Mai erscheinen könnte. Sollte der Leak stimmen, dürfte Microsoft das Datum in wenigen Tagen offiziell bekanntgeben.

Der Leak stammt vom französischen Gaming-Portal Gamekult ( via X ), das behauptet, der Shooter erscheine am 15. Mai 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Zwar wurde der zu früh veröffentlichte Artikel schnell entfernt, doch der Schaden – oder besser gesagt die Freude der Fans – ist bereits angerichtet. Insider vermuten, dass Gamekult vorzeitig Informationen aus einer geplanten Ankündigung veröffentlicht hat.

Microsoft wird das Spiel bereits diese Woche, am 23. Januar 2025 , im Rahmen des Xbox Developer Direct vorstellen. Neben einem tieferen Einblick in die mittelalterliche Welt des Spiels dürfen sich Fans auch auf spannende Details zu den Ursprüngen des Doom-Slayers und den mächtigen Waffen freuen, die im Kampf gegen Horden von Dämonen eingesetzt werden. Bislang sind die Infos noch rar, doch Insider-Leaks deuten auf intensive Schlachten in einer düsteren, atmosphärischen Welt hin.

What do you think?