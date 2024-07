EA Sports FC 25: Release, Editionen, Early Access & mehr

„EA Sports FC“ ist der Nachfolger der beliebten FIFA-Videospielreihe, der erstmals am 27. September 2023 erschienen ist. Der neue Name markierte einen Neuanfang für die Fußballsimulationsserie, nachdem EA die Lizenzvereinbarung mit der FIFA verloren hat. Trotz dieses Umbruchs liefert „EA Sports FC“ ein umfassendes und authentisches Fußballerlebnis. Derzeit findet die virtuelle UEFA EM-Meisterschaft statt, die komplett nachgespielt werden kann.

Laut den Informationen des bekannten PlayStation Plus Leakers Billlbil-Kun bei DealLabs findet die Premiere von „EA Sports FC 25“ in den nächsten 10 Tagen statt. Der Release ist wohl am 27. September 2024 geplant, einschließlich einer 7-Tage Early Access-Phase für Käufer der Ultimate Edition, die somit am 20. September 2024 loslegen können. Das gilt auch für Abonnenten von EA Play, die zumindest wieder auf eine 10-stündige Testversion zugreifen können.

What do you think?