Dragonkin: The Banished – Die Helden eines epischen Fantasy-Hack’n’Slash-Abenteuers

In Dragonkin: The Banished treten die Spieler in einer von Drachen zerstörten Welt gegen monströse Kreaturen und riesige Drachen an. Ihr Ziel? Die Menschheit vor der völligen Auslöschung zu bewahren. Im Mittelpunkt stehen dabei vier legendäre Held, die mit einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstilen auftrumpfen. Jeder Charakter ist ein Meister eines bestimmten Elements und lässt sich durch das Ancestral Grid, ein innovatives Fähigkeitensystem, individuell anpassen. Doch die Spielenden sind nicht allein – ein treuer Drachling begleitet sie auf ihrer Reise, unterstützt im Kampf und bringt zusätzliche taktische Tiefe ins Gameplay.

Die Welt von Dragonkin: The Banished ist düster, von Drachenblut verdorben und voller Gefahren – genau das richtige Setting für ein episches Hack’n’Slash-Abenteuer. Entwickelt von Eko Software und veröffentlicht von NACON, verspricht das Spiel, Genre-Fans mit ikonischen Charakteren und spannender Action zu begeistern. Ab dem 6. März 2025 können PC-Spieler in den Early Access eintauchen, bevor das Spiel später auch auf Konsolen erscheint.

What do you think?