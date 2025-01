Nun zeigt er, dass seine Liebe zur Spielewelt keine Grenzen kennt – sei es hinter den Kulissen, als Förderer talentierter Entwickler oder jetzt als Stimme eines Videospielcharakters. Mit MonouGe wird Yoshida einmal mehr beweisen, warum er in der Gaming-Community als echte Ikone gilt. Wer hätte gedacht, dass das nächste Kapitel seines Lebens so klangvoll beginnt?

Doch Yoshida bleibt in guter Gesellschaft: Auch Hidetaka Suehiro, besser bekannt als SWERY und kreativer Kopf hinter Spielen wie Deadly Premonition, leiht in diesem Projekt seine Stimme. Gemeinsam verspricht dieses Staraufgebot nicht nur eine spannende Spielerfahrung, sondern auch einen einzigartigen Charme, der durch ihre Persönlichkeiten zum Leben erweckt wird.

