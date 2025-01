Final Fantasy 7 Remake Part 3: Xbox-Fans können hoffen – Kein PS6-Exklusivtitel

Ein weiterer Hinweis darauf, dass „Final Fantasy VII Remake Teil 3“ nicht für die PS6 vorgesehen ist, ist der Entwicklungsfortschritt. Laut Kitase befindet sich der dritte Teil bereits weit in der Produktion, ganze 9 Monate und kommt gut voran. Die Wahrscheinlichkeit, dass Square Enix bis zur PS6 wartet, um den letzten Teil zu veröffentlichen, ist also gering.

In den letzten Jahren hat Square Enix immer wieder signalisiert, dass Exklusivdeals für PlayStation nicht mehr den gleichen Stellenwert haben wie früher. Große Titel wie „Final Fantasy 16“ oder „Final Fantasy 7“ Remake wurden zwar zunächst exklusiv für die PlayStation veröffentlicht, später jedoch auf PC portiert. Es wäre also denkbar, dass Teil 3 direkt für mehrere Plattformen erscheint.

