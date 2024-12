Square Enix: Warum Exklusivität bei Final Fantasy bald Geschichte sein könnte

Kitase zeigt sich zufrieden mit den Verkaufszahlen von „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Final Fantasy 16“, räumt aber ein, dass die Spiele die finanziellen Erwartungen nicht vollständig erfüllen konnten. Gleichzeitig betonte er, dass die steigenden Anforderungen an moderne Spiele dazu zwingen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Seine Worte: „Wir müssen das Spiel so vielen Spielern wie möglich zugänglich machen. Langfristige Exklusivität hilft den Verkäufen nicht.“

Square Enix wagt den Blick über den Tellerrand: „Final Fantasy“, eine der erfolgreichsten Spielereihen des Publishers, könnte in Zukunft seine Exklusivität für PlayStation vollständig verlieren. Producer Yoshinori Kitase hat in einem Interview mit IGN Brazil erklärt, warum langfristige Plattformexklusivität keine zukunftsfähige Strategie mehr ist.

What do you think?