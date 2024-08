Forza Horizon 5: Ankündigung für PS5 steht bevor – Gerücht

Microsoft plant in wenigen Tagen offenbar die Ankündigung von Forza Horizon 5 für PS5, vermutlich auf der Gamescom in Köln. Damit wird die Third-Party-Strategie auf ein neues Level gehoben, in dem erstmals ein echtes AAA-Game von Microsoft für die PlayStation-Konsole erscheint.

Den Anfang machten in diesem Jahr eher kleinere Titel wie Hi-Fi Rush, Grounded und Sea of Thieves. Nun deutet der bekannte Insider shinobi602 an, dass eine größere Spiele-Ankündigung von Microsoft für PS5 bevorsteht, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Dass Microsoft entsprechende Pläne für AAA-Releases hat, ist schon länger bekannt.

Der bekannte Xbox Leaker eXtas1s hat dieses Gerücht aufgegriffen und angedeutet, dass sich um Forza Horizon 5 handelt, was er mit den Worten: „feliz Cinco de Mayo” kommentiert. Da Forza Horizon 5 in Mexiko spielt, sieht man darin eine direkte Verbindung. Die Veröffentlichung auf PS5 soll dann in den nächsten Monaten stattfinden.

👀🔥 IMPORTANTE 💯



En referencia al tema para aclarar mi GIF ya que se ha viralizado algo "juguetón".



Por un lado, calma por Starfield, aún no hay planes activos para él.



En cambio, para Forza Horizon 5 si que los hay, y se lanzará en no mucho tiempo.



¿El anuncio? Es lo de… pic.twitter.com/XoDQnGPdm1 — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) August 15, 2024

Microsoft und ihre Third-Party-Strategie

Microsoft verfolgt seit diesem Jahr eine zukunftsweisende Third-Party-Strategie als Publisher, um im Wettbewerb mit Sonys PS5 bestehen zu können und die eigenen Spiele profitabler zu machen. Ein zentrales Element dieser Strategie ist, die eigenen First-Party-Games auf der Konkurrenzkonsole zu veröffentlichen, um Spielern Zugang zu ihrer umfangreichen Bibliothek zu bieten.

Zuletzt kommentierte Micrsofts Phil Spencer hierzu:

„Unser Versprechen gegenüber unseren Xbox-Usern ist, dass sie die Möglichkeit haben werden, das Spiel zu kaufen oder zu abonnieren. Wir werden das Spiel auf anderen Bildschirmen unterstützen – und sie werden mehr unserer Spiele auf mehr Plattformen sehen. Wir sehen das einfach als Vorteil für die Franchises, die wir aufbauen, und wir sehen bei den Spielern, die es lieben, diese spielen zu können.“

Unterstützung erhält Microsoft dabei von prominenten Stimmen aus den eigenen Studios, wie einem Ex-Blizzard-Manager, der glaubt, dass diese Strategie die einzig Richtige sei, um in Zukunft im Wettbewerb bestehen zu können. Das Ziel ist es, dass Spieler den Zugang zu allen Inhalte haben, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie spielen.