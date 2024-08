Ein echter Deal: PlayStation Access Controller für nur 29,99 EUR im Sale

Der PlayStation Access Controller ist vollständig mit der PlayStation 5 kompatibel und lässt sich leicht in bestehende Spielebibliotheken integrieren und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung inklusiverer Gaming-Technologie dar. Die Details zum genauen Lieferumfang lassen sich hier nachlesen.

Aktuell bieten Media Markt und Saturn den PlayStation Access Controller für nur 29,99 EUR an, was gegenüber den ursprünglichen 89,99 EUR ein echter Deal ist.

Das ist mal ein echter Sale Preis! Den offiziellen PlayStation Access Controller von Sony gibt es derzeit für nur 29,99 EUR . Dieser lässt sich umfassend in der Konfiguration anpassen und richtet sich in erster Linie an Handicap-Gamer.

What do you think?