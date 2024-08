Genshin Impact: Umfassende Details zum Update 5.0, den neuen Kriegern und mehr

HoYoverse kündigt die Veröffentlichung von „Genshin Impact“ Version 5.0, „Ein Pfad zu Blumenpracht und Sonnenglut“, am 28. August an. Spieler haben damit die Möglichkeit, die sechste Nation Teyvats, Natlan, zu erkunden oder sich mit Kriegern wie sKachina, Kinich und Mualani oder dem Drachen Natlans zusammenschließen.

Die neue Region, bekannt als das Reich des Feuers, liegt westlich von Sumeru und ist durch einen neuen Teleportationspunkt erreichbar, der auch neuen Spielern offensteht, sofern sie den Prolog des Archontenauftrags in Mondstadt abgeschlossen haben. Natlan ist in sechs große Stämme gegliedert, und die Drachen Natlans, hier als Saurier bezeichnet, leben seit Langem als enge Begleiter der Menschen.

Neue Fähigkeiten und Skills

Der Schlüssel zur Erkundung der steilen Klippen und sanften Quellen liegt im geschickten Einsatz der verschiedenen Saurierfähigkeiten, die den Spielern ermöglichen, sogar den Körper eines Sauriers zu übernehmen. Die Tepetlisaurier sind Meister im Graben und Klimmen und unterstützen die Kinder der Echos, die in der Schlucht leben. Die Yumkasaurier können sich flexibel in alle Richtungen bewegen und erreichen mühelos hoch gelegene Orte, wo die Nachkommen der Baumkrone hausen. Koholasaurier sind indes schnelle Schwimmer in Gewässern und flüssigem Phlogiston und sind bei den Menschen der Quellen in Meeresnähe anzutreffen.

Natlan, auch als Reich des Krieges bekannt, ehrt seine Kämpfer und bestimmt die Helden durch Duelle in der Arena des heiligen Feuers. Die Haupthandlung beginnt hier, wenn die Spieler mit den Kriegern Kachina, Kinich und Mualani zur Arena aufbrechen. Um den Archontenauftrag in Natlan zu starten, müssen die Spieler Abenteuerstufe 28 erreichen und alle Archontenaufträge in Liyue abgeschlossen haben.

Genshin Impack Version 5.0 erscheint am 28. August 2024

Das sind die neuen Krieger

Die Krieger Natlans sind für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und Beweglichkeit bekannt und verkörpern die Traditionen ihres Stammes auf beeindruckende Weise. Kachina, eine 4-Sterne-Geo-Figur aus dem Stamm der Kinder der Echos, nutzt eine Stangenwaffe und reitet auf einem kleinen Wirbelwind, um Klippen zu erklimmen oder Flächenschaden zu verursachen. Nach Abschluss des ersten Aktes der Archontenaufträge von Natlan kann sie kostenlos in die Truppe aufgenommen werden. Kinich, ein erfahrener Jäger der Nachkommen der Baumkrone, ist ein 5-Sterne-Dendro-Krieger, der einen Zweihänder führt. Mit seinem Kletterseil erreicht er hochgelegene Orte und entfesselt kräftige Schussangriffe gegen Gegner, unterstützt von seinem speziellen Gefährten Ajaw, der Drachenatem einsetzt.

Mualani vom Stamm der Menschen der Quellen, eine 5-Sterne-Hydro-Kriegerin und Besitzerin eines Wassersportgeschäfts, kämpft mit einem Katalysator und nutzt ihr Haifisch-Surfbrett, um sich über Wasser und andere Oberflächen zu bewegen. Im Kampf kann sie Feinde markieren und mit Haifischbissen erheblichen Schaden anrichten. Kachina, Mualani und Kinich können die regionalen Besonderheiten Natlans nutzen und ihre individuellen Talente zur Wiederherstellung von Ausdauer, Ansammlung von Phlogiston oder Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit einsetzen. Um jedoch das volle Potenzial der Krieger und Saurier Natlans auszuschöpfen, müssen Spieler Phlogiston strategisch einsetzen. Durch das mysteriöse Ritual der Phlogiston-Kerblinien kann die Kraft der Krieger durch den Nachtseelensegen weiter gesteigert werden.



In der Version 5.0 treten Mualani und Kachina erstmals auf, während Kaedehara Kazuha zurückkehrt. In der zweiten Hälfte der Version wird Kinich eingeführt, gemeinsam mit Shougun Raiden. Spieler können die neuen Geschichten aus Natlan in den Stammeschroniken erleben, die die bisherigen Legendenaufträge ersetzen und einen tieferen Einblick in Natlans Geschichte und Traditionen bieten.

Neben den neuen Inhalten werden Prämien und Belohnungen zum 4. Jubiläum von „Genshin Impact“ angeboten. Dazu gehören bis zu 10 Stück verwobenes Schicksal, Urgestein ×1.600 und spezielle Hilfsmittel wie „Erstgeborener Feuerspringer“ und „Bumm-Bumm-Box“. Zudem kann eine 5-Sterne-Figur aus dem Standardgebet kostenlos in die Truppe aufgenommen werden. Die neue Version bringt auch Updates zu Figuren- und Waffenaktionsgebeten sowie ein neues Hilfsmittel zum Eintauschen von Artefakten.