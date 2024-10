Gori: Cuddly Carnage Reloaded – Gruselspaß auf PS5 zu Halloween

Charity-Skins für den guten Zweck: Gori unterstützt mit einem speziellen Charity-Skin-Paket die Organisation „Safe In Our World“. Diese setzt sich für das Bewusstsein rund um psychische Gesundheit in der Gaming-Community ein. Das Skin-Paket kostet nur 1,99 Euro, und alle Einnahmen fließen direkt in die Organisation – eine tolle Möglichkeit, Gutes zu tun!

Twitch-Integration für Streamer: Diese Funktion lässt die Herzen der Streaming-Community höherschlagen: Die interaktive Twitch-Integration ermöglicht es, die Zuschauer aktiv ins Spielgeschehen einzubinden. So können Fans hautnah am actiongeladenen Gameplay teilnehmen und das Blutbad aus nächster Nähe genießen.

What do you think?