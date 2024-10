Death Stranding 2: On the Beach – Praktisches Recap fasst Story des Originals zusammen

Fans von Death Stranding können sich freuen: In Death Stranding 2: On the Beach wird es eine praktische Möglichkeit geben, die Handlung des ersten Teils in einer kompakten Zusammenfassung noch einmal zu erleben.

Das bestätigte der kreative Kopf hinter dem Spiel, Hideo Kojima, auf der Plattform X. Im Hauptmenü des Spiels wird es dazu eine neue Option geben: „Recap of Death Stranding“. Diese Funktion dürfte besonders für Spieler interessant sein, die vielleicht eine längere Pause vom Universum des Spiels eingelegt oder den Vorgänger nicht abgeschlossen haben, bevor sie sich in das neue Abenteuer stürzen.

Savegame liefert individuelle Zusammenfassung

Mit der Recap-Funktion lassen sich die Ereignisse des ersten Spiels noch einmal durchgehen, bevor die Reise in Death Stranding 2 beginnt. Praktisch ist, dass diese Option auch verfügbar ist, wenn eine Speicherdatei des ersten Spiels verwendet wird. Das gibt den Spielern die Freiheit, jederzeit die wichtigen Ereignisse und Zusammenhänge des Vorgängers zu rekapitulieren, ohne ein weiteres Mal Stunden in das erste Spiel investieren zu müssen. Kojima sorgt damit dafür, dass die komplexe und mysteriöse Welt von Death Stranding leichter zugänglich wird – besonders für Neulinge oder für jene, die sich an Details der Handlung nicht mehr genau erinnern können.

This screen is still very much temporary. pic.twitter.com/R2n9vKLDG0 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 30, 2024

Der Release von Death Stranding 2: On the Beach ist nach aktuellen Plänen für 2025 geplant, und die Vorfreude bei den Fans ist schon jetzt spürbar. Bereits der erste Teil konnte mit seiner einzigartigen Mischung aus Story, emotionalem Tiefgang und innovativem Gameplay weltweit eine riesige Fangemeinde gewinnen. Es bleibt abzuwarten, wie Kojima und sein Team das Konzept des Spiels weiterentwickeln und welche neuen Herausforderungen die Spieler in dieser Fortsetzung erwarten