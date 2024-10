Dragon’s Dogma 2: PS5 Pro Patch bringt spannende Features und Verbesserungen

Der Patch adressiert zudem mehrere Spielfehler und Bugs, die auf verschiedenen Plattformen auftraten. Ein besonders problematischer Fehler während der Quest „Nestprobleme“ wurde behoben. Hier konnte die Aufgabe nicht fortgesetzt werden, wenn ein Giftgefäß in ein Sauriernest geworfen wurde, was viele Spieler am Fortschritt hinderte. Auch kleinere Bugs wie die ungewöhnliche Verhaltenseinstellung von Begleitern, die die Aktion „Levitieren“ nicht nutzten, oder das ständige Hinein- und Herauszoomen der Minikarte im Gebiet „Hermit’s Retreat“ wurden korrigiert.

