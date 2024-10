Horizon Zero Dawn Remastered: Der Launch-Trailer zur gelungenen Neuauflage

Sony hat heute Horizon Zero Dawn Remastered veröffentlicht, das in enger Zusammenarbeit mit Nixxes Software und Guerrilla Games entwickelt wurde. Die Neuauflage bringt zahlreiche technische Verbesserungen, visuelle Erweiterungen und neue Funktionen mit sich. Auch die umfangreiche Erweiterung The Frozen Wilds ist darin enthalten.

In einem Special auf dem PlayStation Blog gibt der Entwickler noch einmal ausführliche Einblicke in die vielen Verbesserungen der Remastered-Version. Unter anderem wurden die Natur, NPC-Animationen und Dialoge überarbeitet, um die Spielwelt lebendiger wirken zu lassen. Zudem bietet das Spiel Barrierefreiheitsoptionen, die erstmals in Horizon Forbidden West eingeführt wurden, und ist optimiert für die PS5 Pro.

Spieler, die bereits Horizon Zero Dawn (PS4, PC) oder die Complete Edition besitzen, können für 9,99 Euro auf die digitale Version von Horizon Zero Dawn Remastered upgraden. Dieses Angebot gilt auch für Fans, die das Spiel im Rahmen der „Play At Home“-Aktion von PlayStation erworben haben.