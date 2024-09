GTA 6: Fans können aufatmen, Take-Two bestätigt erneut Release-Zeitraum

GTA-Fans dürften aufatmen! Take-Two Interactive hat das Veröffentlichungsfenster für GTA 6 noch einmal offiziell bestätigt, das nach wie vor im Herbst 2025 erscheinen wird. Dies geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Unternehmens hervor, in dem explizit betont wird, dass Rockstar Games weiterhin intensiv an der Entwicklung arbeiten, um den Termin einhalten zu können.

Die Bestätigung kam inmitten von Gerüchten und Spekulationen, die eine mögliche Verzögerung auf das Jahr 2026 andeuteten. Bereits in der letzten Woche hatten Mitarbeiter von Rockstar Games verlauten lassen, dass sie „von keiner Verzögerung gehört haben“, was durch das offizielle Statement von Take-Two gestützt wird.

GTA 6 Neuigkeiten in den kommenden Monaten?

In dem Jahresbericht heißt es: „Rockstar Games plant, den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe im Herbst 2025 zu veröffentlichen.“ Zudem wurde angedeutet, dass weitere Details zu GTA 6 im Laufe der kommenden Monate enthüllt werden könnten.

Die GTA-Reihe ist zweifellos eine der wichtigsten Marken im Portfolio von Take-Two Interactive. In dem Bericht wird deutlich, dass der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens in hohem Maße von der Grand Theft Auto-Franchise abhängt. Im Geschäftsjahr, das am 31. März 2024 endete, machte die Serie rund 14,7 % des Nettoumsatzes von Take-Two aus, was die immense Bedeutung unterstreucht, die das kommende Spiel für die Zukunft des Unternehmens haben wird.

Wann kommt der nächste GTA 6-Trailer?

Derweil warten Fans weltweit auf die Veröffentlichung des nächsten Trailers. Einige glauben, dass eine der jüngsten Ankündigungen von Rockstar subtile Hinweise auf das Datum des nächsten Trailers zu GTA 6 enthielt. Immerhin ist es bald ein Jahr her, dass das Spiel überhaupt angekündigt wurde und seitdem in der Versenkung verschwunden ist.

Es ist also nicht völlig ausgeschlossen, dass Rockstar Games in diesem Jahr einen neuen Trailer veröffentlicht, um den Hype um GTA 6 aufrechtzuerhalten. So optimistisch das auch klingen mag, sollte man nicht vergessen, dass die Spielebranche – insbesondere bei einem Release wie GTA 6 – oft unberechenbar ist, ganz nach dem Motto: ‚It’s done when it’s done!