Palworld: Nintendo klagt gegen Pocketpair wegen Patentverletzung [Update]

Pocketpair ist ein kleines Indie-Spieleunternehmen mit Sitz in Tokio. Unser Fokus liegt darauf, unterhaltsame und innovative Spiele zu entwickeln, die Spielern weltweit Freude bereiten. Besonders stolz sind wir auf den Überraschungserfolg von „Palworld“ in diesem Jahr. Die positive Resonanz auf unser Spiel war überwältigend, und wir haben hart daran gearbeitet, es weiter zu verbessern und zu erweitern. Unser Engagement bleibt unverändert: Wir möchten Spiele entwickeln, auf die unsere Fans stolz sein können.

Am 18. September wurde bekannt, dass Nintendo gemeinsam mit The Pokémon Company eine Klage gegen Pocketpair eingereicht hat. Die Klage, die vor dem Bezirksgericht Tokio geltend gemacht wurde, zielt darauf ab, eine einstweilige Verfügung gegen Palworld zu erwirken und Schadensersatz wegen Patentverletzungen zu fordern. In einer offiziellen Pressemitteilung erklärte Nintendo, dass das Spiel von Pocketpair mehrere Patentrechte verletze und man daher gezwungen sei, rechtliche Schritte zu unternehmen.

Auf den ersten Blick könnte man tatsächlich denken, Palworld sei ein Pokémon-Klon. Die Monster, oder „Pals“, wie sie im Spiel genannt werden, erinnern teilweise stark an die ikonischen Kreaturen aus dem Pokémon-Universum, mit dem Unterschied, sie tragen Waffen. Doch während Pokémon ein Rollenspiel mit Fokus auf den Kampf ist, legt Palworld den Schwerpunkt stärker auf Elemente wie Überleben und Crafting. Das bedeutet, dass Spieler nicht nur ihre Pals trainieren und Kämpfe bestreiten, sondern auch Ressourcen sammeln, Basen bauen und in der wilden Spielwelt überleben müssen.

Palworld, das beliebte Survival-Crafting-Spiel von Pocketpair, wird nun doch wegen der Verletzung verschiedenster Patente von Nintendo verklagt. Ein Großteil der Popularität von Palworld lässt sich offensichtlich auf die deutlichen Parallelen zu einem der bekanntesten Videospiel-Franchises der Welt zurückführen: Pokémon. Diese Ähnlichkeiten gehen allerdings weniger auf das Gameplay zurück, sondern vielmehr auf das Design der zahlreichen Monster, die man in Palworld fangen, trainieren und in Kämpfen einsetzen kann.

