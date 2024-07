GTA VI Trailer erreicht beeindruckende 200 Millionen Aufrufe

Das alles zusammen brachte dem Trailer außerdem einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Aufrufe eines Videospiel-Trailers in 24 Stunden, die meisten Likes eines Videospiel-Trailers in 24 Stunden und die meisten Likes eines Videospiel-Trailers innerhalb 24 Stunden auf YouTube.

Abgesehen von dieser beeindruckenden Views-Zahl eines einzelnen Videos konnte der GTA VI Trailer weitere Rekorde aufstellen. Innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung erreichte der Trailer bereits über 90 Millionen Aufrufe und brach damit den bisherigen Rekord. Mit 8,9 Millionen Likes in den ersten 24 Stunden übertraf der Trailer den damaligen Rekord für Spiele-Trailer deutlich. 65,8 Millionen Aufrufe in den ersten 15 Stunden nach Veröffentlichung markierten auch den damaligen YouTube-Rekord für Nicht-Musik-Videos.

What do you think?