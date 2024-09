Indiana Jones and the Great Circle: Darum wird auf Shooting-Mechaniken weitestgehend verzichtet

MachineGames, eigentliche bekannt für ihre Arbeit an der Wolfenstein-Reihe, ist seit Jahren stark mit Ego-Shootern verbunden. Mit Indiana Jones and the Great Circle verlässt man nun das klassische Ego-Shooter-Genre und setzt stattdessen auf die legendäre Peitsche des Abenteurers, auch wenn in der First-Person einige Waffen genutzt werden können.

In einem aktuellen Interview mit dem Edge-Magazin (via GamesRadar) sprach Creative Director Axel Torvenius über das neue Spiel und stellte klar, dass das Schießen nicht im Mittelpunkt stehen wird. Stattdessen werde der Fokus darauf liegen, „seinen Verstand und seine Peitsche einzusetzen“. „Wir ermutigen nicht zum Schießen“, erklärte Torvenius. „Es wird nicht als der primäre Weg nach vorne angepriesen. Der primäre Weg nach vorne ist immer, seinen Verstand und seine Peitsche einzusetzen.“

Schießen passt nicht zu Indiana Jones

Torvenius erklärte weiter, dass ein Indiana-Jones-Spiel, das den Fokus auf Schießereien legt, nicht der Figur gerecht werden würde. Der Charakter Indiana Jones sei ein Archäologe und Lehrer, kein typischer Actionheld. „Indy hat keine Superkräfte“, betonte Torvenius. „Oft merkt man, dass es ihm nicht leicht fällt, zu kämpfen. Letztendlich ist er Lehrer und ein etwas tollpatschiger Archäologe.“ Der Entwickler betont in diesem Zusammenhang, wie gefährlich der Gebrauch von Schusswaffen im Spiel ist. Die Gegner seien gut organisiert und könnten Verstärkung anfordern, was dem Spieler schaden könnte. Diese Entscheidung soll die Spannung und die Herausforderung im Spiel weiter erhöhen.

Auch Jerk Gustafsson, der Game Director des Titels, hob hervor, dass Spieler zwar Zugang zu vielen Waffen haben werden, jedoch nicht ermutigt werden, sie aufgrund ihrer „Lautstärke und Gefährlichkeit“ zu benutzen. Gustafsson erwähnte, dass es eine interessante Dynamik im Spiel geben wird, bei der Waffen als improvisierte Nahkampfwaffen genutzt werden können, anstatt sie abzufeuern. „Man kann eine Waffe nehmen und sie als Nahkampfwaffe verwenden. Das ist ein sehr charakteristischer Einsatz einer Waffe für Indiana Jones“, so Gustafsson.

Eine andere Art von Spielerlebnis

Das Ziel mit Indiana Jones and the Great Circle ist eine andere Art von Spielerlebnis zu schaffen. Dazu gehören Elemente, die näher am Original der Filmreihe liegen, wie offene Areale, immersive Sim-Elemente und sogar soziale Stealth-Mechaniken. MachineGames möchte eine neue Perspektive auf das Genre bieten und die Essenz von Indiana Jones in den Vordergrund stellen, indem Rätsel und Abenteuer wichtiger sind als pure Action und Feuergefechte.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint in diesem Jahr für Xbox Series X|S und PC und folgt im Frühjahr 2025 für PS5. Bis dahin profitieren PlayStation-Spieler von einer optimierten Version, die auf ihre Konsole zugeschnitten ist.