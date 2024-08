Indiana Jones and the Great Circle: PS5 Version bekommt mehr Feinschliff, offizieller Trailer

Wenig überraschend wurde „Indiana Jones and the Great Circle“ auf der Gamescom in der vergangenen Woche angekündigt. Das Spiel erscheint für die Sony-Plattform zwar etwas später, erhält dafür aber auch mehr Feinschliff.

Über die PS5-Version sprachen der Creative Director Axel Torvenius und Design Director Jens Andersson, die sich in erster Linie darüber freuen, „Indiana Jones and the Great Circle“ außerhalb der Xbox veröffentlichen zu können, auch wenn man die genauen Umstände dazu nicht diskutieren darf. Bei Microsoft sieht man darin allerdings ein Beispiel, wie sich die Industrie derzeit verändert, hauptsächlich durch die eigenen Bemühungen.

Torvenius betonte gegenüber Eurogamer, wie wichtig es für das Team sei, dass möglichst viele Spieler die Leidenschaft und harte Arbeit, die in das Projekt eingeflossen sind, erleben können. Auf die Frage, ob sie anfangs mit dieser Möglichkeit gerechnet hätten, blieben die beiden Entwickler zurückhaltend, was Details zur Entscheidungsfindung angeht. Andersson bestätigte jedoch, dass es ein Wunsch des Teams war, das Spiel auf der PlayStation verfügbar zu machen.

Zusätzlich Entwicklungszeit kommt dem Feinschliff zugute

Da „Indiana Jones and the Great Circle“ zu einem späteren Zeitpunkt für PS5 erscheint, bleibt auch mehr Zeit für den Feinschliff und PlayStation-Spieler können sich direkt zum Launch auf eine optimierte Version freuen.

Interessanterweise basiert die Technologie des Spiels auf der id Tech Engine, einer plattformübergreifenden Engine, die für ihre Leistungsfähigkeit bekannt ist. Das Team hat für „Indiana Jones and the Great Circle“ eine eigene, angepasste Version dieser Engine entwickelt, was unglaublich bei der Entwicklung geholfen hat.

Vergleiche mit Uncharted & Co.

Natürlich bleiben Vergleiche mit anderen Spielen nicht aus. Andersson und Torvenius betonen jedoch, dass ihr Spiel sehr unterschiedlich ist. Besonders der Vergleich mit „Uncharted“ wird diskutiert, da „Uncharted“ teilweise von „Indiana Jones“ inspiriert ist. Diese Inspiration könnte eine Erklärung für die Parallelen zwischen den Spielen sein, aber die Entwickler betonen, dass ihr eigenes Spiel seine eigene, einzigartige Identität hat.

„Indiana Jones and the Great Circle“ erscheint im Frühjahr 2025 für PS5. Sony hat indes die PlayStation-Version des Debüt-Trailers veröffentlicht.