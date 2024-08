Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival für PS5 angekündigt, Demo jetzt verfügbar

Ein weiteres Highlight ist der große Trommelspielzeugkrieg, in dem Spieler strategisch ihre Trommelschläge einsetzen müssen, um in intensiven Trommelkämpfen gegen Gegner zu bestehen. Lauf! Ninja-Dojo hingegen testet die Reflexe der Spieler, indem sie in einem rasanten Parcours ihre Ninja-Fähigkeiten unter Beweis stellen müssen.

Ab sofort ist außerdem eine Demo zu „Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ verfügbar . Diese umfasst mehrere spannende Modi, darunter den Taiko-Modus, der eine breite Auswahl an spielbaren Songs bietet, einschließlich „Donderful Everyday“ und die berühmte „5. Sinfonie“. Dieser Modus ermöglicht es Spielern, durch verschiedene Schwierigkeitsstufen ihren Fortschritt zu verfolgen.

„Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival“ ist ein rhythmusbasiertes Musikspiel, für sein markantes Trommelfeature und dem farbenfrohen, fröhlichen Gameplay bekannt ist. Im Spiel dreht sich alles darum, im Takt der Musik auf Trommeln zu schlagen. Die Noten erscheinen dabei in Form von Kreisen, die entweder rot oder blau gefärbt sind. Je nach Farbe muss der Spieler entweder auf die Mitte oder den Rand der Trommel schlagen, um Punkte zu erzielen. Die Kombination aus präzisem Timing und schnellem Reaktionsvermögen ist entscheidend, um hohe Punktzahlen zu erreichen und neue Level freizuschalten.

What do you think?