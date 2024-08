Indiana Jones and the great Circle auf PS5: Ein Zeichen, dass sich die Industrie verändert

Der Release von Sea of Thieves, Hi-Fi-Rush & Co. auf PS5 war für Microsoft ein großer Erfolg, dem mit Indiana Jones and the great Circle der erste AAA-Release im nächsten Jahr folgt. Der Xbox-Hersteller sieht darin ein Zeichen, dass sich die Industrie verändert. Zieht Sony also bald nach?

In einem Gamecom Interview ging Microsofts Phil Spencer noch einmal explizit auf die vier Indie-Spiele ein und erklärte dort, dass man viel daraus gelernt habe und die Marken dadurch stärker geworden sind. Gleichzeitig habe es noch nie so viele Xbox-Spieler gegeben, was zeigen würde, dass Microsoft damit auf dem richtigen Weg ist. Letztendlich geht es darum, dass sie ein Business betreiben und dieses wirtschaftlich sein muss.

„Bei der PlayStation-Ankündigung im letzten Frühjahr haben wir vier Spiele auf den Markt gebracht – zwei davon für die Switch, vier für die PlayStation – und wir haben gesagt, wir würden lernen“, so Spencer „Ich glaube, beim Showcase habe ich gesagt, dass wir aufgrund unserer Erkenntnisse mehr machen werden. Wenn ich mir das ansehe, sehe ich, dass unsere Franchises stärker werden, die Zahl unserer Xbox-Konsolenspieler ist dieses Jahr so ​​hoch wie nie zuvor. Ich sehe mir das also an und sage, die Zahl unserer Spieler für die Konsolenplattform steigt, unsere Franchises sind so stark wie nie zuvor … und wir führen ein Business.“

Indiana Jones and the great Circle soll dies weiter untermauern, da es offensichtlicher denn je ist, dass Microsoft diese Strategie beibehalten wird. Spencer betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung, die eigenen Spiele so stark wie möglich zu machen und die Plattform auf verschiedenen Ebenen weiterzuentwickeln.

Microsoft schließt keine Plattformen mehr aus

Dazu gehört nicht nur die Konsole, sondern auch der PC und die Cloud. Diese Ausrichtung zielt darauf ab, das Gaming-Ökosystem von Microsoft breit aufzustellen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Spencer ist überzeugt, dass diese Strategie langfristig die richtigen Ergebnisse bringen wird und Microsofts Position in der sich schnell entwickelnden Gaming-Industrie festigen kann. Damit setzt er auf eine integrative und zukunftsorientierte Herangehensweise, die alle relevanten Plattformen abdeckt und auf die Qualität der Spiele fokussiert. Diese Kombination soll die Grundlage für das weitere Wachstum und den Erfolg von Microsoft im Spielemarkt bilden.

PS5 Spiele auf Xbox?

Sony befindet sich derzeit in einer strategischen Zwickmühle. Einerseits hat das Unternehmen bisher keine Anzeichen dafür gezeigt, seine First-Party-Spiele über den PC hinaus zu veröffentlichen. Traditionell konzentriert sich Sony auf exklusive Inhalte für seine PlayStation-Konsolen, um die Attraktivität der eigenen Plattform zu steigern. Andererseits hat Sony angedeutet, dass ihre Spiele profitabler werden müssen, was Druck auf das Unternehmen ausübt, neue Einnahmequellen zu erschließen.

Die Entscheidung, einige First-Party-Titel auf den PC zu bringen, war in der Vergangenheit auch nicht immer Teil ihrer Strategie. Diese Entscheidung spiegelt den zunehmenden Druck wider, der auf Sony lastet, um mit den sich verändernden Marktbedingungen Schritt zu halten. Es bleibt jedoch unklar, wie Sony langfristig auf diese Herausforderungen reagieren wird und ob sie möglicherweise ihre Strategie weiter anpassen müssen, um die Rentabilität zu sichern, ohne ihre Kernmarke zu gefährden.