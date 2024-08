TomorrowHead Studio hat auf der Gamescom ihr erstes Singleplayer-Adventure WILL: Follow The Light vorgestellt, in dem Spieler auf eine bewegende Reise in den nordischen Gefilden gehen.

WILL: Follow The Light bietet eine beeindruckend realistische Segelyacht, die in enger Zusammenarbeit mit arktischen Seefahrern entwickelt wurde. Mit dieser Yacht navigieren die Spieler durch die eisigen und unbarmherzigen Weiten der nordischen See, stets begleitet von dem Gefühl, in eine Welt einzutauchen, die so fremd und faszinierend ist, dass sie noch nie zuvor erlebt wurde.

In diesem Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle von Will, einem mutigen Mann, der auf dem Meer groß geworden ist. Angetrieben von der verzweifelten Suche nach seinem verschwundenen Sohn, steuert Will seine Yacht nach Norden, tief hinein in die Kälte und Einsamkeit der Arktis. Die Geschichte von WILL: Follow The Light ist dabei weit mehr als nur eine Reise über stürmische See. Sie ist eine emotionale Erzählung über die tiefe Bindung zwischen Vater und Sohn und die unerschütterliche Entschlossenheit, für seine Lieben alles zu riskieren.

Zu Wasser und zu Land

Das Spiel stellt die Spieler vor Herausforderungen sowohl zu Wasser als auch an Land. Rätsel, die an das wirkliche Leben angelehnt sind, müssen gelöst werden, während die Spieler mit authentischen Wetterdaten und realitätsnahen Navigationssystemen ihren Weg durch die rauen Bedingungen planen. Die Erzählung erstreckt sich über stürmische Meere, schneebedeckte Landschaften und emotionale Höhen und Tiefen.

„Wir arbeiten seit mehr als zwei Jahren gemeinsam an WILL. Daher ist die heutige Ankündigung ein aufregender Moment für unser Team“, sagt Roman Novikov, Gründer und Game Director bei TomorrowHead Studio. „Bei TomorrowHead haben wir uns von einigen der besten Spiele des Genres inspirieren lassen und von dem, was sie so gut machen – Firewatchs Gefühl von Flucht und Einsamkeit… Alan Wakes visuelle Gestaltung und Atmosphäre… und wir haben viel in Kunst und Technologie investiert, um den Spielern ein spannendes Abenteuer zu bieten, in dem sie die Welt auf eine ganz neue Art erkunden. Wir freuen uns darauf, später in diesem Jahr mehr zu enthüllen.“

WILL: Follow The Light erscheint 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.