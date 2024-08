Indie-Day: 3 vielversprechende Projekte vorgestellt, inkl. PS Plus Release

Tiny Dragon Games haucht dem legendären Abenteuerspiel Broken Sword – Shadow of the Templars neues Leben ein. Mit über 30.000 neuen Animationsbildern und atemberaubenden 4K-Grafiken ist „Reforged“ ein Fest für die Augen.

Alle PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglied können direkt loslegen und sich kostenlos in dieses fantasievolle Abenteuer stürzen.

PlayStation Plus-Mitglieder aufgepasst: The Plucky Squire, ein innovatives Plattformer-Abenteuer, kommt am 17. September auf die PlayStation 5. Die Spieler erlebe darin die faszinierende Geschichte von Jot und seinen Freunden, die die Grenzen zwischen 2D- und 3D-Welten sprengen.

Der heutige Indie-Day hat gleich drei spannende Indie-Perlen hervorgebracht: Das atmosphärische AbenteuerThe Plucky Squire entführt euch in eine geheimnisvolle Welt, den Klassiker Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged und den Shooter Sulfur.

