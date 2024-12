Infinity Nikki: Erstes großes Update „Shooting Star Season“ startet bald

Klingt poetisch – aber was das konkret für das Gameplay bedeutet, bleibt abzuwarten. Auch das bisher veröffentlichte Werbematerial lässt Fans im Dunkeln tappen. Was wir jedoch sicher wissen: Das Update läutet die erste Saison des Spiels ein.

Obwohl bisher nur wenig über den Inhalt des Updates bekannt ist, gibt es einen stimmungsvollen Teaser, der mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Im offiziellen Statement heißt es: „Es heißt, dass Wünsche, die unter den Sternschnuppen geäußert werden, eine größere Chance haben, in Erfüllung zu gehen. Während des Wunschfestivals schweben gefühlvolle Melodien durch die Luft, während strahlende Wünsche, in Sternenlicht getaucht, am strahlenden Himmel erblühen.“

What do you think?