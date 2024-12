Subside – Atemberaubendes Unterwasser-Erlebnis samt Demo für PS VR2 erschienen

Schon in der kostenlosen Demo entfaltet Subside seinen Charme. Im seichten Trainingsgebiet kann man das intuitive Steuerungskonzept ausprobieren: Die Armbewegungen beim Tauchen und Schwimmen fühlen sich so natürlich an, dass man keine lange Eingewöhnung benötigt. Begleitet wird die Erfahrung von immersiven Audioeffekten wie dem rhythmischen Herzschlag und einem leichten Pfeifton, der anzeigt, wann es Zeit wird, Luft zu holen.

Subside bietet nicht nur optische Pracht, sondern auch spielerische Herausforderungen: In der Demo gibt es erste Goldmünzen und versteckte Objekte zu entdecken. In der Vollversion warten noch größere Gebiete und Geheimnisse, die freigeschaltet werden können. Die detailreichen Umgebungen – von Seegrasfeldern über Autowracks bis hin zu einem Baby-Hai – lassen das Herz von Abenteurern höherschlagen.

