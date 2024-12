Große Neuigkeiten für PlayStation-Fans – Enthüllungen am 7. Januar 2025 erwartet

Anfang 2025 könnten PlayStation-Fans direkt mit aufregenden Neuigkeiten belohnt werden. Nach einer eher ruhigen Phase der Ankündigungen rund um die Feiertage richtet sich der Blick auf die Consumer Electronics Show (CES), die traditionell im Januar stattfindet. Sony wird am 6. bzw. 7. Januar 2025 um 20:00 Uhr ET (02:00 Uhr MEZ) seine jährliche Präsentation abhalten – ein Termin, den sich auch Gaming-Enthusiasten rot im Kalender markieren sollten.

Was könnte PlayStation enthüllen?

Während Sony bisher keine Details zu den Inhalten der Präsentation preisgegeben hat, zeigt die Vergangenheit, dass PlayStation mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Thema während der Konferenz sein wird. Doch bevor die Fantasie mit wildesten Spekulationen über neue Spiele oder Hardware durchgeht, ist etwas Zurückhaltung angebracht. In der Vergangenheit nutzte Sony die CES häufig, um andere Aspekte seines Geschäfts in den Vordergrund zu stellen – darunter die Film- und TV-Adaptionen seiner Gaming-Franchises. Zuletzt stand vor allem aber auch die PS VR2-Hardware im Mittelpunkt.

Mögliche Updates könnten daher etwa Season 2 von The Last of Us oder der geplante Film zu Until Dawn betreffen. Auch eine Fortsetzung der Serie Twisted Metal wäre denkbar. Dennoch bleibt ein kleiner Hoffnungsschimmer: Vielleicht überrascht Sony mit einem unerwarteten Highlight, das sich direkt an die Gaming-Community richtet.

Was kommt danach?

Falls die CES 2025 keine bahnbrechenden PlayStation-Ankündigungen liefert, ist dies noch lange kein Grund zur Enttäuschung. Traditionell folgt im Februar eine State of Play, Sonys Plattform für umfassendere Einblicke in die Zukunft der Marke. Hier könnten neue Spiele, Updates zu Projekten und sogar Hardware-Enthüllungen auf der Agenda stehen.

Die CES mag nicht immer die Bühne für große Gaming-Enthüllungen sein, aber sie signalisiert den Start ins neue Jahr und weckt Vorfreude auf das, was kommt. Ob neue Spiele, aufregende Projekte oder unerwartete Überraschungen – 2025 verspricht ein spannendes Jahr für PlayStation-Fans zu werden. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer fasst bereits die Spiele-Highlights 2025 auf PlayStation zusammen und auch die eine oder andere Hardware-Innovation ist zu erwarten.