Project Century – SEGAS mutiger Vorstoß ins Unbekannte

Das Ryu Ga Gotoku Studio, bekannt für das gefeierte Like a Dragon-Universum, wagt sich mit „Project Century“ in neue Gefilde. In einem Interview verriet Studioleiter Masayoshi Yokoyama, dass es sich bei diesem ambitionierten Werk um ein Action/Adventure handeln wird. Doch wer der Hauptcharakter des Spiels ist, bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Der erste Trailer sorgte für reichlich Spekulationen: Zwei Kämpfer lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, und Fans glaubten in ihnen die Schauspieler Kazuki Kitamura und Toma Ikuta zu erkennen. Yokoyama trat diesen Gerüchten jedoch entschieden entgegen. „Das sind originale Charaktere unseres Studios“, stellte er klar. Keine Schauspieler, kein Casting – pure Kreativität der Entwickler. Und nein, der Trailer verrät noch nichts über den Protagonisten. „Wir haben niemals bestätigt, dass die Figur im Ankündigungs-Trailer auch die Hauptfigur ist,“ erklärte Yokoyama mit einem Lächeln.

Neuer, mutiger Ansatz geplant

Doch was ist Project Century wirklich? In einem Interview mit Famitsu gab Yokoyama Einblicke in die kreative Philosophie hinter dem Projekt. Das RGG Studio, das sich durch innovative Ansätze in der Yakuza-Reihe – wie den Wechsel zum RPG-Genre – einen Namen gemacht hat, will nun bestehende Grenzen sprengen. „Von nun an werden wir in Bereiche vordringen, die den bisherigen Rahmen ignorieren“, so der Studioleiter.

Neben „Project Century“ arbeitet das Team an einem neuen Virtua Fighter-Titel, ebenfalls von Grund auf neu entwickelt. Diese Experimente wären ohne Segas risikofreudige Unternehmensphilosophie kaum denkbar. „Ein guter Aspekt von Sega ist, dass es die Möglichkeit des Scheiterns akzeptiert“, sagte Yokoyama. „Man könnte sagen, das ist Segas DNA.“ Dahin möchte der Publisher im Allgemeinen zurück, wie kürzlich erklärt.

Dreamcast-Ära als Vorbild

Vergleiche mit der Dreamcast-Ära und Spielen wie „Shenmue“ drängen sich auf. Auch damals wurden Risiken eingegangen, die bahnbrechende Ergebnisse brachten. Yokoyama sieht „Project Century“ als spirituellen Nachfolger dieser mutigen Tradition – ein Spiel, das Grenzen verschiebt und Neues wagt.

Fans müssen sich vorerst gedulden, doch die Mischung aus Geheimhaltung und ambitionierten Zielen macht „Project Century“ schon jetzt zu einem der spannendsten Projekte am Horizont. Segas Mut, abseits ausgetretener Pfade zu wandeln, könnte sich einmal mehr als wegweisend erweisen.