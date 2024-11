Lovecraftian Liberte für PS5 angekündigt – zwischen Okkultismus und Revolution

Am kommenden Freitag können sich PS5-Spieler auf ein einzigartiges Spielerlebnis freuen, das historische und übernatürliche Elemente miteinander verbindet. Liberte, ein Hack’n’Slash-Spiel mit Roguelite- und Kartenspielelementen, versetzt Spieler in das Paris der Französischen Revolution – jedoch in eine unheimliche, alternative Realität, die stark von H.P. Lovecrafts Werken und düsterem Body-Horror inspiriert ist.

Mit einem innovativen Kampfsystem und der Möglichkeit, das eigene Arsenal individuell zusammenzustellen, verspricht Liberte ein intensives Spielerlebnis. Spieler können aus über 100 Fähigkeits- und Talentkarten wählen und diese frei kombinieren – egal, ob sie auf Nahkampfwaffen, Feuerwaffen oder eine Mischung aus beidem setzen. Diese Vielfalt in den Angriffsmöglichkeiten erlaubt es, individuelle Strategien zu entwickeln und auf den wechselnden Spielverlauf flexibel zu reagieren.

Ein Spielball zwischen den Mächten

Im Zentrum der Geschichte steht Rene, ein Protagonist, der unfreiwillig zum Spielball mächtiger Kräfte wird. Während Paris von den politischen Unruhen der Revolution erfasst ist, tritt ein mysteriöses Wesen aus einer fremden Dimension auf den Plan: Lady Bliss. Sie verwickelt Rene in ihre dunklen Machenschaften und fordert ihn auf, den nächsten Herrscher der Stadt aus vier rivalisierenden Fraktionen auszuwählen. Dabei nimmt die Handlung immer groteskere Züge an und lässt Spieler in die schaurige Atmosphäre eines Paris eintauchen, das von okkulten Mächten zerrüttet wird.

Die unheimliche Stimmung und die von Lovecraft inspirierten Horrorelemente dürften Horror-Fans und Anhänger von David Cronenbergs Werken gleichermaßen begeistern. Liberte bietet eine düstere und packende Geschichte voller politischer Intrigen, die sich geschickt mit den übernatürlichen Bedrohungen verweben. Damit verspricht das Spiel, ein wahres Highlight für alle zu werden, die eine Mischung aus historischem Drama und Lovecraft’schem Horror suchen – eine Reise in die Abgründe einer Revolution, wie man sie noch nie gesehen hat.

Liberte ist ab dem 15. November für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich.