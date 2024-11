Atomfall: Das Fallout in Großbritannien hat einen Termin

Mit einem brandneuen Trailer gibt Rebellion einen Vorgeschmack auf den Folk-Horror-Touch des Spiels, der durch einen eigens komponierten, unheimlichen Folk-Song untermalt wird. Die mystische, schaurige Atmosphäre lässt einen sofort die düstere Welt von Atomfall erahnen: Brennende Scheiterhaufen und bedrohliche Wicker-Men-Installationen prägen die Landschaft. Inmitten der verfallenen Casterfell Woods tauchen Spieler tief in eine mysteriöse Geschichte ein und müssen einen seltsamen Telefonanruf in einer verlassenen Zelle entgegennehmen. Was sie dabei erwartet? Nur wer sich traut, wird die Antwort finden.

Im Spiel müssen sich die Spieler durch die Überreste einer nuklearen Katastrophe kämpfen und dabei herausfinden, was wirklich im Kernkraftwerk Windscale geschehen ist. Zwischen verfallenen Bunkern, stillgelegten Militärlagern und heidnischen Ruinen trifft man auf Charaktere und Organisationen, die seit Jahren abgeschnitten und sich selbst überlassen sind – und das hat deutliche Spuren hinterlassen. Aber Vorsicht: Nicht jeder in der Quarantänezone ist freundlich! Nur wer seine Waffen geschickt einsetzt und taktisch klug vorgeht, hat eine Chance, die Geheimnisse von Atomfall zu überleben.

Der Countdown läuft: Am 27. März 2025 wird Rebellion das post-apokalyptische Abenteuer „ Atomfall “ veröffentlichen und Fans weltweit in die düstere Welt der Casterfell Woods entführen. Der Titel wird oft als Fallout-Alternative beschrieben, der den Fokus stärker auf eine spannende Erzählung legt.

