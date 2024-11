Astro Bot: Was erwartet uns als Nächstes? Fans träumen von Tomba und Rayman

Team Asobi hat das fünfte und letzte Speedrun-DLC-Level für Astro Bot veröffentlicht und damit den geplanten Post-Launch-Run des beliebten PS5-Exklusivtitels offiziell beendet. Doch während die neuen Level für begeisterte Speedrunner eine spannende Herausforderung bieten, fragen sich viele Fans, ob es wirklich das letzte Update für Astro Bot war?

Astro Bot hat eine beeindruckende Sammlung von VIP-Bots, die Charaktere aus ikonischen Spielen darstellen. Mit dem jüngsten Update kamen Cayde-6 aus Destiny und Wesker aus Resident Evil hinzu. In jedem der neuen Speedrun-Levels hatte sich ein neuer Charakter dazugesellt – darunter Eve aus Rise of the Ronin, Nariko aus Heavenly Sword und Ky aus Guilty Gear. Allerdings fehlen einige namhafte Helden nach wie vor, und gerade das Rätsel um diese Abwesenheiten hält die Community in Atem. Besonders Final Fantasy-Fans und Ubisoft-Anhänger fragen sich, warum ihre Favoriten noch nicht ihren Weg ins Spiel gefunden haben.

Hinweise auf Ubisoft-Charaktere in Astro Bot

Es gibt Hinweise, dass Team Asobi in Zukunft weitere Inhalte hinzufügen könnte. Aufmerksamere Fans bemerkten bereits im Abspann von Astro Bot Verweise auf diverse Ubisoft-Serien wie Assassin’s Creed, Rayman und Beyond Good & Evil, obwohl keine der Figuren als VIP-Bots im Spiel auftritt. Auch eine kürzlich hinzugefügte Danksagung (via Reddit) an das Team hinter dem Klassiker Tomba! heizt die Spekulationen an. Könnten diese Andeutungen darauf hinweisen, dass bald noch mehr VIP-Bots in Astro Bot auftauchen werden?

Ein Remaster des beliebten Platformers Croc steht im Dezember bevor, und Assassin’s Creed Shadows soll im Februar 2025 veröffentlicht werden. Fans hoffen, dass Team Asobi die Gelegenheit nutzt, um neue VIP-Bots in Astro Bot zu integrieren, passend zu den bevorstehenden Spieleveröffentlichungen.