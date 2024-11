The Last of Us: Part 3 – Update von Naughty Dog lässt Fans aufhorchen

Die Spekulationen rund um den Veröffentlichungstermin von „The Last of Us: Part 3“ nehmen zu – und es könnte schneller kommen, als viele PS5-Fans erwarten. Der Grund für diese Annahme ist ein überraschendes Update von Neil Druckmann, dem Studioleiter von Naughty Dog und Mitbegründer der erfolgreichen The Last of Us-Reihe. In einem kürzlichen Podcast-Auftritt mit Ken Levine, dem Schöpfer von „BioShock“, ließ Druckmann durchblicken, dass er seit 2020 an seinem aktuellen Projekt arbeitet.

The Last of Us: Part 3 Release schon in 2025?

Auch wenn Druckmann nicht direkt bestätigt, dass es sich bei diesem Projekt um „The Last of Us: Part 3“ handelt, sind die Hinweise zumindest naheliegend. Zwar könnte er mit seinem Team an einer neuen IP arbeiten, doch angesichts des Erfolges der TV-Serie – die irgendwann ebenfalls neue Inhalte braucht, um die Geschichte nach den Ereignissen von „The Last of Us: Part 2“ weiterzuführen – liegt die Vermutung nahe, dass es sich um den nächsten Teil der beliebten Action-Adventure-Reihe handelt.

Druckmann bestätigte auch, dass PlayStation ihm bei diesem Projekt viel kreative Freiheit lasse, was angesichts seiner zentralen Rolle für das Unternehmen und das Studio kaum verwunderlich ist. Einzig der Marketingplan wird allein von Sony bestimmt, was bedeutet, dass das Spiel theoretisch längst fertig sein kann, aber noch nicht veröffentlicht wird.

Es ist durchaus möglich, dass wir das Spiel bereits 2025 sehen werden. Auch wenn es noch keine offiziellen Details zu einem Releasetermin gibt, deutet vieles darauf hin, dass Naughty Dog in gewohnter Geschwindigkeit arbeitet und das Spiel vielleicht schneller auf den Markt bringt, als es viele Fans erwarten würden. In jedem Fall dürfte die Vorfreude auf das nächste Kapitel der The Last of Us-Saga in den kommenden Monaten weiter wachsen – und damit auch die Hoffnung, dass der Veröffentlichungstermin näher rückt, als es zunächst den Anschein hat.