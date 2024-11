Hogwarts Legacy auf der PS5 Pro: Ein magisches Upgrade

Mit der PS5 Pro erleben Spieler Hogwarts Legacy in einer neuen Grafik-Dimension. Das Spiel, das bereits auf der regulären PS5 für visuelle Highlights sorgt, bekommt dank der verbesserten Hardware der PS5 Pro noch mehr Details und Effekte – aber nicht ohne Kompromisse. Was sind also die echten Unterschiede und lohnt sich der Sprung zur PS5 Pro für Hogwarts Legacy?

Die Qual der Wahl

Die PS5 Pro bietet weiterhin verschiedene Grafikmodi, wenn auch etwas unspezifsch erklärt, die den Spielern ermöglichen, ihre Prioritäten zwischen Auflösung, Framerate und visuellen Effekten wie Raytracing zu setzen. Im Fidelity-Modus erreicht Hogwarts Legacy eine Auflösung von 1800p bei 30 FPS – hier wird jedoch auf zusätzliche Raytracing-Effekte verzichtet. Wer die visuelle Qualität auf das nächste Level heben möchte, kann im Fidelity-Modus + Ray Tracing die Schatten und Reflexionen durch Ray Tracing verbessern, wobei die Framerate gleich bleibt. Dies wird vorrangig durch die PlayStation Spectral Super Resolution-Tech erreicht.

Wer es flüssiger mag, für den bietet die PS5 Pro den Balanced-Modus, der eine dynamische Auflösung von 1800p mit 45 bis 60 FPS kombiniert. Das sorgt für ein gutes Gleichgewicht zwischen Performance und visueller Qualität. Der Performance-Modus stellt sich auf 1440p bei 60 FPS ein – eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur PS5, wenn man den Fokus auf die Bildrate legt. Für den absoluten Performance-Fanatiker gibt es den Performance-HFR-Modus, der 1080p mit einer freigeschalteten Bildrate bietet, was für besonders flüssige Bewegungen sorgt.

Raytracing weiterhin nur mit 30 fps

Der größte Vorteil der PS5 Pro zeigt sich jedoch in der Handhabung von Raytracing. Im Vergleich zur normalen PS5, die lediglich Screen Space Reflections (SSR) verwendet, bringt die PS5 Pro echtes Raytracing in Schatten und Reflexionen auf Oberflächen. Diese Erweiterung sorgt für noch mehr Tiefenschärfe und realistischere Umgebungen, was insbesondere in den vielen magischen Szenen von Hogwarts Legacy zur Geltung kommt.

Die Unterschiede im Raytracing-Mode sind deutlich sichtbar

Allerdings geht der Performance-Boost nicht ohne Preis. Die PS5 Pro zeigt in Modi mit Raytracing oder der freigeschalteten Bildrate eine etwas niedrigere Framerate im Vergleich zur PS5. Dies bedeutet, dass einige Modi der Pro-Version unter Umständen nicht so flüssig laufen, wie erwartet. Daher stellt sich die Frage: Welcher Modus ist der beste für Hogwarts Legacy?

Performance-Modus die beste Wahl?

Nach einigen Recherchen und Bewertungen scheint der Performance-Modus weiterhin die beste Wahl zu sein, wenn man auf Raytracing verzichten kann und eine konstante Bildrate von 60 FPS genießen möchte. Der Balanced-Modus ist ebenfalls eine solide Option für Spieler, die eine Kombination aus flüssigem Gameplay und schöneren Details suchen. In allen Modi sorgt die PlayStation Spectral Super Resolution Tech auch hier für ein insgesamt besseres Spielerlebnis.

Die Vielzahl an Modi und die teils schwierigen Entscheidungen, die der Spieler auf der PS5 Pro treffen muss, werden dennoch mit dem Vorwurf kritisiert, dass Warner Bros. nicht klar abgrenzt, wofür die PS5 Pro entwickelt wurde. Ein klarer Vorteil, der sich durch die verbesserte Hardware der Pro-Version ergibt, bleibt somit etwas auf der Strecke, da die Optimierungen entweder marginal sind oder keine wirkliche Vereinfachung oder Verbesserung in der Auswahl des richtigen Modus bieten.