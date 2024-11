Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii bringt Goro Majima auf die offene See

Das Ryu Ga Gotoku Studio von SEGA hat für „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ weitere Gameplay-Details enthüllt. Das Spiel führt uns auf eine wilde Reise durch die Ozeane von Hawaii, wo Goro Majima nicht nur auf legendäre Schätze, sondern auch auf erbitterte Kämpfe und Seeschlachten stößt. Nach den Ereignissen von „Like a Dragon: Infinite Wealth“ erwacht Majima ohne klare Erinnerung – bereit, sich mit einer zusammengewürfelten Piratencrew den Herausforderungen auf hoher See zu stellen.

Kampf und Kampfstile – der Wahnsinn der See

Im Kampf wird Majima zum Meister der Dynamik, denn Spieler können zwischen zwei Kampfstilen wechseln: „Mad Dog“ und „Sea Dog“. Beide Stile bieten spezielle Angriffe und spektakuläre „Heat-Aktionen“, die in jeder Schlacht für eindrucksvolle Momente sorgen.

Im „Mad Dog“-Stil kombiniert Majima seine gefürchteten Messerangriffe mit blitzschnellen Tritten und Faustschlägen. Mit der „Wahnsinnsanzeige“ können Spieler außerdem eine Truppe schattenhafter Doppelgänger herbeirufen, die Majimas Zerstörungskraft vervielfachen und seine Gegner in einen Kampf gegen scheinbar übernatürliche Kräfte stürzen.

Der „Sea Dog“-Stil hingegen lässt Majima wie einen wahren Piraten kämpfen. Mit zwei Entermessern ausgestattet, entfesselt er eine Reihe brutaler Kombos und Finisher. Durch den Einsatz von sogenannten „Dunklen Instrumenten“ – wertvollen Artefakten, die im Verlauf des Spiels entdeckt werden – können Spieler vier verschiedene dunkle Gottheiten beschwören, die mächtige, verfluchte Kreaturen herbeirufen und das Schlachtfeld in eine Arena des Schreckens verwandeln.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Nebenwaffen und verfluchte Dunkle Instrumente

Neben den klassischen Kampfstilen können Spieler auf drei Nebenwaffen zurückgreifen, die im „Sea Dog“-Stil besonders wirkungsvoll sind. Der Cutlass-Bumerang etwa eignet sich hervorragend, um großflächigen Schaden zu verursachen, während eine geladene Pistole mächtige Schüsse abfeuert. Der Kettenhaken hingegen ermöglicht Majima, sich blitzschnell auf Feinde zu schleudern und präzise, entscheidende Schläge zu landen.

Das wahre Highlight sind die Dunklen Instrumente, Artefakte, die verfluchte Kreaturen beschwören. Von der Violine, die menschenfressende Haie herbeiruft, bis zur Gitarre, die einen riesigen Affen beschwört – diese Instrumente verleihen Majima unvorstellbare Kräfte. Jedes Instrument hat einzigartige Effekte, die im Kampf entscheidend sein können und dem Spiel eine düstere, mystische Note verleihen.

Auf in die Seeschlacht: Freiheit, Schätze und eine Prise Wahnsinn

Das Leben als Pirat hat seine Tücken, aber auch seine Freiheiten. Die Spieler navigieren Majima und seine Crew über den endlosen Ozean, erforschen versteckte Schatzinseln und entdecken alte Leuchttürme. Die Meere sind jedoch alles andere als sicher – rivalisierende Piratencrews und gefährliche Meeresbewohner lauern auf jeden, der sich ohne Vorsicht aufs Wasser begibt.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Seeschlachten. Spieler steuern die „Goro Maru“, Majimas Schiff, und manövrieren es geschickt durch feindliches Feuer. Ziel ist es, das gegnerische Schiff zu entern und den Kapitän mitsamt seiner Crew auf dem Deck in einem chaotischen Nahkampf zu bezwingen. Um die Goro Maru kampfbereit zu halten, können Spieler das Schiff individuell gestalten, seine Panzerung verbessern und stärkere Waffen ausrüsten.

Auch Majimas Crew spielt in den Kämpfen eine wichtige Rolle: Jedes Mitglied bringt spezielle Fähigkeiten mit, die je nach Situation genutzt werden können. Einige konzentrieren sich auf Angriffskraft, während andere Heilfähigkeiten einsetzen, um die Crew am Leben zu halten. Gemeinsam mit Majimas eigenen Talenten ist die Crew der Schlüssel, um in den knallharten Schlachten zu bestehen.

Im Piraten-Kolosseum von Madlantis erwarten Majima schließlich einzigartige Herausforderungen, bei denen er und seine Crew gegen bis zu neun weitere Crews antreten. Hier zählt nur eines: der letzte Überlebende zu sein. Ob Einzelkämpfe oder chaotische Free-for-alls – die Arena bringt die Dynamik des Spiels und das Piratenleben auf den Punkt. Das Spiel verspricht einen wilden Trip durch die Welt der Piraten und lässt Spieler mit Majima und seiner Crew legendäre Schätze und unvergessliche Kämpfe erleben.

„Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ erscheint am 21. Februar 2025.