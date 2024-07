Marvel Rivals: Trailer zeigt Venoms Skillset

Der Gameplay-Trailer zeigt Venoms Fähigkeiten und gewährt unter anderem einen Blick auf den Lethal Protector in Action. Zudem werden darin Venoms charakteristische Stärken hervorgehoben, darunter seine enorme Kraft, messerscharfe Ranken und die Fähigkeit, Feinde ganz zu verzehren. Zu den beeindruckendsten Fähigkeiten gehört der Diving Strike, bei denen er in die Luft springt und auf seine Feinde herab stürzt, um ihnen massiven Schaden zuzufügen. Venoms ultimative Fähigkeit ermöglicht es ihm, sich für kurze Zeit unter die Erde zu graben. Dann kann er sich entscheiden, aus dem Boden hervorzubrechen, einen Feind zu beißen und seine Gesundheit abhängig vom verursachten Schaden wiederherzustellen.

