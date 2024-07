Das Wochenende steht vor der Tür – diese Spiele lohnen sich gerade besonders

Es ist Freitag und das heißt, dass mal wieder eine Arbeitswoche geschafft ist. Das Wochenende steht vor der Tür und selbst Fußball-Fans müssen mindestens bis Sonntagabend warten, bis der Ball wieder rollt. Bis dahin darf natürlich fleißig gezockt werden. Wir stellen euch drei Spiele vor, die sich aktuell besonders lohnen.

Concord (Beta)

Der Sci-Fi-Shooter Concord soll im besten Fall ab dem 20. August der nächste große Live-Service-Hit von Sony werden. Genau wie Helldivers 2 erscheint der Titel für die PS5 und den PC und bietet von Anfang an Crossplay zwischen den beiden Plattformen.

Dieses und nächstes Wochenende stehen zwei Beta-Phasen an, in denen ihr den Team-Shooter ausprobieren könnt. Ursprünglich war geplant, dass an diesem Wochenende nur Vorbesteller auf die virtuellen Schlachtfelder gelassen werden. Diese Pläne wurden aber in letzter Minute geändert und PlayStation Plus User können ebenfalls mitmachen. Alle Details zur Early Access-Beta von Concord haben wir hier zusammengefasst.

Am besten startet ihr sofort den Download (für Plus User ab 19 Uhr verfügbar), dann könnt ihr den teambasierten Shooter direkt zum Feierabend ausprobieren. Die Beta läuft bis Sonntagabend und dürfte einen guten Eindruck von dem bieten, was Concord im August auf die Platte bringt. Hier seht ihr einen aktuellen Trailer zum Start der Beta.

Zenless Zone Zero

Zugegeben, der Release von Zenless Zone Zero ist schon am 4. Juli erfolgt. Trotzdem stehen die Chancen nicht schlecht, dass viele von euch den Titel bisher nicht auf dem Radar haben. Das könntet ihr am Wochenende ändern. Das Spiel ist Free-2-Play, ihr müsst also nicht mal Geld dafür investieren. Zudem ist Zenless Zone Zero zeitexklusiv für PS5 erhältlich.

Zenless Zone Zero stammt von den Machern des Gacha-Hits Genshin Impact und hat einige Mechaniken aus dem geistigen Vorgänger übernommen. Neue Charaktere zieht ihr ebenfalls aus sogenannten Bannern, wobei immer ein bisschen Glück benötigt wird.

Das Gameplay ist hingegen ziemlich straightforward. Mit einem Team aus drei Agenten geht ihr auf Missionen. Je schneller und effektiver ihr diese erledigt, desto bessere Belohnung gibt es dafür. Die Missionen sind actionreich und jeder Agent bietet eigene Fähigkeiten.

Tiny Tina’s Wonderlands

Kommende Woche bekommt der Spiele-Katalog von PS Plus Extra wieder ein Update. Hier haben wir alle Infos und neuen Spiele für euch. Gleichzeitig fallen natürlich auch wieder Spiele raus. Unter anderem gehört dazu auch der Ego-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands.

Im Borderlands-Spin-off lädt die durchgedrehte Titelheldin zu einer gepflegten Runde Pen-and-Paper. Statt Sci-Fi gibt es also eher Fantasy, der ikonische Humor der Serie ist aber natürlich trotzdem mit an Bord. Bis zum 16. Juli habt ihr noch Zeit, den Titel ohne zusätzliche Kosten zu zocken, womit sich das Wochenende also perfekt anbietet, um noch schnell einen Blick darauf zu werfen.

Was zockt ihr am Wochenende? Etwas Neues oder doch einen älteren Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!