Metacritic & Co. – Statisches Bewertungssystem nicht mehr zeitgemäß, meint ein Entwickler

Die Lösung? Ein dynamisches System, das die Entwicklung eines Spiels über Zeit berücksichtigt. Alternativ könnten Spieler dazu ermutigt werden, sich abseits von starren Wertungen ihr eigenes Urteil zu bilden. Doch ob Metacritic bereit ist, sein altes System zu reformieren, bleibt fraglich. Klar ist nur: In einer Welt, in der Spiele nach ihrer Veröffentlichung kontinuierlich verbessert werden, ist ein statisches Bewertungssystem zunehmend ein Anachronismus.

Das Problem liegt nicht nur bei Metacritic selbst, sondern auch bei den Gaming-Magazinen. Nur wenige Portale aktualisieren ihre Reviews nachträglich, obwohl viele Spiele nach Monaten oder Jahren ein völlig anderes Erlebnis bieten können. Dazu kommt, dass Metacritic nur eine handverlesene Auswahl an Magazinen berücksichtigt, was ohnehin nicht das gesamte Spektrum der Meinungen abbildet. Die User-Bewertungen, die theoretisch flexibler sein könnten, werden ebenfalls nur sporadisch angepasst.

Diese Problematik hat der Creative Director von „Dishonored“, Raphael Colantonio, kürzlich in den Fokus gerückt. In einem Beitrag auf der Plattform X prangerte er an, dass das „Metacritic-Ökosystem“, aber auch andere Plattformen wie OpenCritic, Entwickler dazu zwingt, sicheres, aber langweiliges Spieldesign zu bevorzugen. Da die Metacritic-Wertung oft über die Auszahlung von Boni entscheidet, entstehe ein Druck, eher auf eine fehlerfreie Veröffentlichung als auf kreative Risiken zu setzen.

