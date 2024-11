Death Elevator: Spannendes Roguelike-FPS erscheint auf allen Konsolen

Der Countdown läuft: QUByte Interactive und das Studio Games From The Abyss bringen mit Death Elevator am 28. November einen packenden Roguelike-FPS auf PS5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Das Spiel, das bereits auf Steam für Furore sorgte, lädt Konsolenspieler dazu ein, in eine düstere und adrenalingeladene Welt einzutauchen.

In Death Elevator schlüpfen die Spieler in die Rolle eines mysteriösen Protagonisten, der in einem scheinbar endlosen Turm gefangen ist. Der Aufzug ist der einzige Weg nach oben – oder in die Vernichtung. Jede Etage birgt tödliche Gefahren, von gnadenlosen Gegnern bis hin zu immer anspruchsvolleren Herausforderungen. Rasantes Gameplay und ein mitreißender Adrenalinrausch sind garantiert.

Bullet-Time: Der Retter in der Not

Ein besonderes Highlight ist das Bullet-Time-System, das in brenzligen Situationen automatisch aktiviert wird. Zeit verlangsamt sich, was präzise Ausweichmanöver und gezielte Angriffe ermöglicht. Diese Funktion hebt den Nervenkitzel auf ein neues Level und fordert Spieler, ihre Reflexe und Strategien zu perfektionieren.

Dank prozedural generierter Level, zufälliger Waffen und unvorhersehbarer Herausforderungen bleibt kein Spieldurchlauf wie der andere. Jeder Versuch, die Spitze des Turms zu erreichen, birgt neue Überraschungen und fesselnde Wendungen. Dabei enthüllen die Spieler Stück für Stück eine kryptische Hintergrundgeschichte, die die düstere Welt von Death Elevator weiter vertieft.

Mit seiner Mischung aus Roguelike-Elementen, intensiver Action und einer Prise Mystery könnte Death Elevator das nächste Must-Play für Fans des Genres werden. Ob du den Nerv hast, den Aufzug zu betreten?