This War of Mine „Forget Celebrations“ Charity-DLC erscheint am 11. Dezember

Vor zehn Jahren brachte ein kleines Team von etwa zwanzig Entwickler bei 11 bit studios das außergewöhnliche Spiel „This War of Mine“ auf den Markt, mit der Hoffnung, das katastrophale Leid der Zivilbevölkerung in Kriegen ans Licht zu bringen. Heute, ein Jahrzehnt später, hat die düstere Botschaft des Spiels eine erschreckend dringliche Aktualität erreicht. Trotz zahlreicher Kriege und Konflikte, die weiterhin Leben fordern und Zerstörung hinterlassen, bleibt „This War of Mine“ ein einzigartiges Medium, das die Grausamkeiten des Krieges aus der Perspektive der Überlebenden darstellt.

Initiative gegen das Leid auf der Welt

Das zehnjährige Jubiläum von „This War of Mine“ ist von einer bittersüßen Melancholie geprägt. Es hätte ein Grund zum Feiern sein können, doch wie kann man wirklich feiern, wenn die Welt weiterhin von Kriegen und Konflikten erschüttert wird? Statt sich in trügerischer Freude zu verlieren, entschied sich 11 bit studios, das Spiel als Plattform für Veränderung zu nutzen. Mit der Initiative „Forget Celebrations“ werden alle eingeladen, sich zusammenzuschließen und einen Beitrag zu leisten, um das Leid in der realen Welt zu lindern. Der gesamte Erlös dieser Aktion wird an Organisationen wie die Liberty Ukraine Foundation, Amnesty International, War Child und Indie Games Poland gespendet.

Es ist nicht das erste Mal, dass „This War of Mine“ über den Gaming-Markt hinauswirkt: Bereits 2015 wurde der War Child Charity-DLC veröffentlicht, gefolgt von einer einwöchigen Spendenaktion nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine 2022. Insgesamt wurden durch solche Initiativen mehr als 1,5 Millionen US-Dollar für humanitäre Zwecke gesammelt. Diese Zahl allein zeigt, wie stark die Gaming-Community in ihrer Bereitschaft ist, Empathie und Hilfe zu leisten.

„Als einziges Videospiel, das die Erfahrungen der Zivilbevölkerung mit Krieg mit solch unerschrockener Ehrlichkeit darstellt, bleibt This War of Mine eine universelle Geschichte von Kampf, Überleben und Hoffnung. Wir fühlen uns zutiefst verpflichtet, zu handeln und andere zum Helfen zu ermutigen“, erklärt Przemysław Marszał, CEO von 11 bit studios. Dieser Appell an das Mitgefühl und die Solidarität der Gaming-Community ist mehr als nur ein Verkaufsaufruf – es ist eine Einladung zur aktiven Teilnahme an einer dringend notwendigen Veränderung.

Forget Celebrations-DLC mit Termin

Das neue Kapitel von This War of Mine, „Forget Celebrations“, wird am 11. Dezember für die Steam-Version des Spiels zum Preis von 2,99 Euro erhältlich sein. Es wurde vom ursprünglichen Entwicklerteam rund um Kacper Kwiatkowski und Grzegorz Mazur entwickelt, die mittlerweile das Studio Vile Monarch gegründet haben. Die Geschichte stammt vom polnischen Romanautor Piotr Rogoża und wird durch die Beiträge von Wojciech Setlak, einem der ursprünglichen Autoren, ergänzt.

Zusätzlich feiert der Kult-Soundtrack des Spiels sein lang erwartetes Vinyl-Debüt. In Zusammenarbeit mit Black Screen Records ist er nun vorbestellbar. Diese Veröffentlichung ist nicht nur ein Tribut an die einzigartige Musik von Piotr Musiał, sondern auch eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung von This War of Mine zu würdigen und zu unterstützen.