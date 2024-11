Metro Awakening: Das ultimative Argument für PS VR2? Neues Gameplay überzeugt!

Im Gegensatz zum Spielen auf einem Fernseher, bei dem man nur durch ein „Fenster“ in die Welt blickt, zieht PS VR2 die Spieler direkt in die düstere Metro-Welt hinein. Das gesamte Erlebnis wird mit vielen kleinen Details bereichert und ist ab dem 5. November erhältlich – genau rechtzeitig für die Weihnachtssaison.

Das Video zeigt den Prolog des Spiels und lässt Spieler tief in die Welt von Metro eintauchen, während sie mit Kameraden am Lagerfeuer sitzen und Musik spielen. Die Detailfülle und die realitätsnahe Grafik schaffen eine dichte Atmosphäre, die VR-Gaming einzigartig macht.

