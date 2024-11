Final Fantasy XIV Patch 7.1 – Termin, Allianz-Raids und ein Trailer

Zudem werden Verbesserungen am Housing-System vorgenommen, das den Spielern nun mehr Individualisierungsmöglichkeiten für ihre Unterkünfte bietet. Auch am Markt von Wachumeqimeqi gibt es Neuigkeiten: eine neue Geschichte, die Spieler erwartet, sobald sie alle „Dawntrail“-Rollenaufträge abgeschlossen haben.

Doch Patch 7.1 hat noch weit mehr zu bieten als den Allianz-Raid. Er beinhaltet auch den ersten extrem schwierigen 24-Spieler-Raid „Wolke der Dunkelheit (chaotisch)“, der selbst erfahrene Spieler an ihre Grenzen bringen wird. Die Spieler erwarten zudem neue Herausforderungen in Form von Traumprüfungen und einem fatalen Raid, die dem hochstufigen Endgame-Inhalt von „Final Fantasy XIV“ noch mehr Tiefe verleihen sollen.

Dieser Raid ist eine Hommage an „Final Fantasy XI“, das erste MMORPG von Square Enix, und wird Spieler in eine gänzlich neue Welt führen. Der Raid, an dem bis zu 24 Spieler teilnehmen können, gilt schon jetzt als Meilenstein für kommende Inhalte der „Dawntrail“-Erweiterung ( unser Review ). Mit einer aufwendigen Gestaltung und zahlreichen nostalgischen Anspielungen an „Final Fantasy XI“ verspricht „Echos aus Vana’diel“ ein episches Abenteuer zu werden, das die Spielerherzen höher schlagen lässt.

What do you think?