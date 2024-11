MXGP 24 bringt im November puren Motocross-Spaß ins Wohnzimmer

Der Mehrspielermodus lässt ebenfalls keine Wünsche offen: Spieler können sich online heiße Rennen liefern oder eine Karriere starten und sich in der Königsklasse des Motocross Schritt für Schritt an die Spitze kämpfen. Mit einem umfangreichen Angebot an Modi, Strecken und Anpassungsoptionen wird „MXGP 24“ sicherlich nicht nur Rennspiel-Fans, sondern auch Motorsport-Begeisterte in seinen Bann ziehen.

„MXGP 24“ ist nicht einfach nur ein Rennspiel; es ist ein Motocross-Erlebnis, das speziell dafür entwickelt wurde, Spielermitten in die rasante Welt des Sports zu versetzen. Dank einer Mischung aus Authentizität und Innovation liefert das Spiel eine realistische Rennsimulation, die sowohl Neueinsteigern als auch Veteranen gerecht wird. Besonders beeindruckend ist das detailreiche Leveldesign, das Spieler tiefer in die Welt des Motocross eintauchen lässt. Die offiziell lizenzierten Inhalte ermöglichen es einem, die besten Fahrer der realen MX2- und MXGP-Wettbewerbe nachzuspielen und auf 20 verschiedenen Meisterschaftsstrecken weltweit anzutreten.

