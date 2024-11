Gruselfaktor garantiert: Two Point Museum und das Spukhotel Wailon Lodge

In der faszinierenden Welt von Two Point Museum wird es bald noch schauriger: Die Wailon Lodge, ein verlassenes Spukhotel voller Geheimnisse, lädt mutige Museumsgäste zum Entdecken und Gruseln ein. Einst ein beliebtes Reiseziel für die Bürger von Two Point County, ist die Lodge nun ein verfallener Ort des Schreckens – und zieht dunkle, übernatürliche Gestalten an, die ihre Geschichten erzählen möchten.

Ein Hotel wie kein anderes

Vor langer Zeit war Wailon Lodge ein charmanter Rückzugsort für Städter. Jetzt aber, verfallen und fast vergessen, gilt es als unheimlichster Ort des Two Point County. Besucher berichten von sich selbst bewegenden Möbeln, gespenstischem Lachen und einer alten Zugpfeife, die noch immer schaurig durch das Tal hallt. Diese Geschichten haben das Hotel zu einem düsteren Wahrzeichen gemacht – und machen es zu einem Schauplatz voller potenzieller Ausstellungsstücke für ein unheimliches Museum.

Für Spieler von Two Point Museum beginnt mit Wailon Lodge eine neue Herausforderung: Sie helfen dem legendären, geisterhaften Hotelier Winston Wailon, die Lodge in ein Museum umzuwandeln. Der Job ist nichts für schwache Nerven, denn die Aufgabe besteht nicht nur darin, seltene und mysteriöse Objekte zu kuratieren, sondern auch, die Lodge selbst als interaktive Ausstellung zu gestalten. Mit gruseligem Flair können Poltergastzimmer eingerichtet werden, die Wanderseelen anlocken, die wie von Zauberhand zu Museumsgästen werden.

Expeditionen in die Unterwelt

Spieler können sogar Expeditionen starten, um durch einen mysteriösen Riss in die Unterwelt zu gelangen, wo sie seltene Artefakte und finstere Relikte sammeln. Diese kostbaren Funde verleihen der Ausstellung nicht nur Gruselcharme, sondern erzählen auch von der Geschichte und den Legenden, die die Wailon Lodge umgeben.

Two Point Museum erscheint am 4. März 2025 für PC, PS5 und Xbox X/S. Die mutigen Vorbesteller der Explorer Edition können sich bereits ab dem 27. Februar in die düstere Welt der Wailon Lodge stürzen.