Monster Hunter Wilds Showcase am 23. Oktober 2024 angekündigt

Monster Hunter Wilds wird am 28. Februar 2025 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC erscheinen. Einen ersten Einblick in das Gameplay konnten Fans bereits auf der Tokyo Game Show 2024 gewinnen.

Als jüngster Ableger der Monster Hunter-Reihe entführt Monster Hunter Wilds die Spieler in die sogenannten Verbotenen Länder. Dort erwartet die Spieler ein brandneues Monster namens Arkveld, dessen Geheimnisse es zu enthüllen gilt. Die Erkundung dieser neuen Welt führt durch vielfältige Schauplätze wie die Windward Plains und den Scarlet Forest, von denen jeder über einzigartige Tierarten, klimatische Bedingungen und geographische Besonderheiten verfügt. Eine innovative Spielmechanik sorgt dafür, dass sich das gesamte Ökosystem dynamisch an Wetterveränderungen anpasst. Diese Neuerung betrifft nicht nur die Flora und Fauna, sondern auch die Ressourcen, die die Spieler sammeln können.

